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İzmir'de orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangında biri metruk iki ev zarar gördü.

İzmir'de orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor

Yangın, saat 11.40 sıralarında Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, saat 11.52'de 2 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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BİRİ METRUK HALDEKİ 2 EV ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Karaburun ilçesindeki orman yangınına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale sürüyor. Arazinin dağlık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor. Bölgedeki beton santral fabrika çalışanları ile vatandaşlar da bireysel araçları ve tankerler ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma, Manal Koyu çevresinde anonslarla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasının önüne geçildi. Alevler nedeniyle biri metruk 2 ev zarar gördü. Öte yandan yanan orman, havadan görüntülendi.

(DHA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir orman yangını
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