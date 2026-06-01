İzmir’de ormanlara giriş yasağı başladı

İzmir Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı radikal bir önlem alarak il genelindeki birçok ormanlık alana yetkisiz girişleri 5 ay boyunca tamamen yasakladı.

İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun kararı doğrultusunda Valilikten yapılan açıklamaya göre; ormanlara giriş yasağı 1 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Alınan kararla birlikte, kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere, görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Muhtemel yangın felaketlerinin önüne geçmeyi hedefleyen 2026/2 sayılı karar kapsamında, sadece ormanlık alanların içi değil, orman kenarlarında mola vermek, piknik yapmak ve anız yakmak da yasak listesine alındı. Valilik, kurallara uymayan ve yasağı ihlal eden vatandaşlar hakkında Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu uyarınca ağır cezai işlemlerin uygulanacağını net bir dille uyardı.

Açıklamada ayrıca, İzmir Valiliğinin vizyon projelerinden biri olan "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman sınırları içinde kaldığı hatırlatıldı. Doğaseverlerin mağdur olmaması adına, bu özel güzergahların ancak profesyonel rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi verilmesi şartıyla kullanılabileceği aktarıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

