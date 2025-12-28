HABER

İzmir'de otomobil polis aracına çarptı! O anlar kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otomobilin park halindeki polis aracına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.Y. (20) idaresindeki otomobil, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken iki araçta da hasar oluştu.

Sürücü T.Y. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aracın dışında bulunan iki polis memurunun bir iş yeri önünde beklediği sırada, kontrolünü kaybeden otomobilin polis aracına çarpması ile aracın masa, sandalye ve şemsiyeleri devirmesi görülüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir
