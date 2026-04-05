İzmir'de oyun oynarken çamura saplanan iki çocuk kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan yağışın ardından balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplandı.

Hareket etmekte zorlanan çocukları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaygan zeminde güçlükle ilerleyen ekipler halat yardımıyla çocukları çıkardı.

Güvenli alana taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

