İzmir'de oyun oynarken çamura saplanan iki çocuk kurtarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde oyun oynadıkları arazide çamura saplanarak mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan yağışın ardından balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplandı.

Hareket etmekte zorlanan çocukları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaygan zeminde güçlükle ilerleyen ekipler halat yardımıyla çocukları çıkardı.

Güvenli alana taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte iPhone 17 Pro Max ile çekilen Artemis II fotoğraflarıİşte iPhone 17 Pro Max ile çekilen Artemis II fotoğrafları
Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde incelediEmniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

