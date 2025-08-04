HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

İzmir'de panik anları yaşandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt toplama alanında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu meydana gelen patlamada 16 araçta maddi hasar oluştu. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar duman ve gaz nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

16 ARAÇTA HASAR OLUŞTU!

Edinilen bilgilere göre, ihale yoluyla yetkilendirilen bir firma, kaçak akaryakıt bidonlarını toplama çalışması yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında "kaçak akaryakıt" yazılı bir bidondaki asidin, diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alanda bulunan 16 araçta hasar oluştu.

İzmir de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu 1

Olay sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamanın hidrojen siyanür gazının açığa çıkmasıyla meydana geldiği belirlendi.

Şans eseri olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar duman ve gaz nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

İzmir de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu 2

Yetkililer, halkın yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kardeşin ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!İki kardeşin ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!
Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptıÖcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı

Anahtar Kelimeler:
İzmir Torbalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tapusu olanlar dikkat! Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir

Tapusu olanlar dikkat! Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yükselmesi halindeki muhtemel rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yükselmesi halindeki muhtemel rakibi belli oldu!

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

"Aile meclisi" kararıyla öldürülen kadının eşinden adalet çağrısı!

"Aile meclisi" kararıyla öldürülen kadının eşinden adalet çağrısı!

İstanbul’da trafiği rahatlatacak kritik adım! 120 kilometrelik yeni yol...

İstanbul’da trafiği rahatlatacak kritik adım! 120 kilometrelik yeni yol...

Belgenet Sistemi'ne sahte kimlikle erişim iddialarıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama: 'İşlem yapılmadı, kişiler tespit edildi'

Belgenet Sistemi'ne sahte kimlikle erişim iddialarıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama: 'İşlem yapılmadı, kişiler tespit edildi'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.