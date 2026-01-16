HABER

İzmir’de para nakil aracını soyan çete çökertildi: 9 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde para nakil aracındaki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek milyonlarca liralık soygun gerçekleştiren organize suç örgütü, polisin operasyonuyla çökertildi. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan paraların büyük bir kısmı ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Ocak'ta saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın ATM’sine para yüklemesi yapan nakil aracı, maskeli ve silahlı 3 şahıs tarafından hedef alındı. Soyguncular, güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirip plastik kelepçe takarak araçtaki paraları, görevlilere ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti. Olayda kullandıkları araçla kaçan şüpheliler kayıplara karıştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda soygunu gerçekleştiren organize suç örgütü üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; soygundan elde edildiği değerlendirilen 13 milyon 162 bin 780 TL, 10 bin 300 Dolar, 6 bin 540 Euro ve 100 Sterlin ele geçirildi. Yetkililerle yapılan görüşmelerde çalınan paradan sadece 20 bin TL’nin eksik olduğu belirlendi. Ayrıca aramalarda güvenlik görevlilerine ait gasp edilen tabanca ve telefonların yanı sıra; 5 adet tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş bulundu.

1 AY ÖNCEDEN PLANLANDI

Öte yandan liderliğini F.A.’nın yaptığı örgütün soygunu yaklaşık 1 ay önceden planladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin tanınmamak için eylemde kullandıkları araca başka araçlara ait plakaları bantlayarak taktıkları ve olaydan hemen sonra parayı izini kaybettirmek amacıyla farklı bir araca transfer ettikleri tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ve suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16), adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

