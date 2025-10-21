HABER

İzmir’de parkta kanlı tartışma: 5 yerinden bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından 5 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Çiçek Mahallesi’ne bağlı Yunus Keskin Parkı’nda meydana geldi. Edinillen bilgiye göre, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kişinin yerde yattığı ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının Oğuz D. olduğunu belirlerken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Oğuz D.‘nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Öte yandan, Oğuz D.’yi tartışma sonucu 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

21 Ekim 2025
Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga
