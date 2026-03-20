İzmir'de polis ekiplerinden bayram mesaisi

Bayram tedbirleri kapsamında tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalar arife günü başladı. Ekipler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kavşaklar, ana arterler ve terminaller gibi kritik noktalarda bayramın birinci gününde de mesaisini sürdürdü.

POLİS EKİPLERİNDEN BAYRAMDA TAM MESAİ

Güvenlik ve trafik denetimlerinin bayram süresince aralıksız devam edeceği bildirildi. Ayrıca polis ekipleri tarafından, vatandaşların daha huzurlu ve güven içerisinde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.



