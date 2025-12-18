HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir’de siber operasyonu: 4 firari dolandırıcı yakalandı

İzmir’de siber ve istihbarat polisinin koordineli çalışmasıyla, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İzmir’de siber operasyonu: 4 firari dolandırıcı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 23 ayrı dosyadan 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.D. ve 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. isimli 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezasıyla aranan firari şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İzmir’de siber operasyonu: 4 firari dolandırıcı yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den DEM Parti'nin 'Öcalan' mitingiyle ilgili açıklama: "Hiçbir mahsurlu yanı yoktur"Bahçeli'den DEM Parti'nin 'Öcalan' mitingiyle ilgili açıklama: "Hiçbir mahsurlu yanı yoktur"
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandıKesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.