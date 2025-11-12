HABER

İzmir’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda H.E., hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan şüphelileri emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan 5 şüpheli, silahla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, bu sırada iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından saldırganlar, otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan H.E., ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi’ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeti. Tedavisi süren yaralılardan S.E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi olayda kullandığı değerlendirilen silah ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelileri emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

