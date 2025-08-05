İzmir'de su alarmı! Barajlardaki kritik seviye ve kesintiler endişe yarattı... Uzmanlardan 'tasarruf' çağrısı

İzmir, sıcak yaz aylarının etkisiyle birlikte ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya. Barajlardaki su seviyesi alarm verici düzeylere gerilerken, İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) belirli aralıklarla su kesintileri uygulamak zorunda kalıyor. Yaşanan kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Son günlerde artan sıcaklıklar ve yağışların yetersizliği, barajlardaki su rezervlerini hızla tüketiyor. İzmir'deki barajlardaki su seviyesi kritik eşiğe dayanmış durumda. Bu durum, sadece evlerdeki su kullanımını değil, aynı zamanda tarım ve sanayi gibi sektörleri de olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.

TASARRUF VURGUSU

İZSU, su kesintilerinin nedenlerini açıklarken, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımının önemine vurgu yapıyor. Yapılan açıklamalarda, vatandaşların su tüketimi konusunda daha bilinçli olması ve gereksiz kullanımdan kaçınması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, İzmir'deki su sıkıntısının sadece kısa vadeli bir sorun olmadığını, uzun vadeli bir kuraklık tehlikesinin işareti olabileceğini belirtiyor.

İzmir'deki su sıkıntısının çözümü için tüm vatandaşların sorumluluk alması gerektiği hatırlatılırken, su tasarrufu konusunda bilinçli olmanın, gereksiz su tüketiminden kaçınmanın ve su kaynaklarını korumak için hep birlikte hareket etmenin, İzmir'in geleceği için hayati önem taşıdığı belirtiliyor.