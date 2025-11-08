HABER

İzmir'de su kesintisi alarmı: 12 ilçede sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 6 Kasım 2025 Perşembe günü su kesintileriyle karşı karşıya. İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre, arıza onarımları ve planlı çalışmalar nedeniyle 12 ilçede bölgesel su kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merakla araştırıyor.

Cansu Akalp

İZSU'dan Duyuru: Arıza ve Planlı Çalışmalar Nedeniyle Bölgesel Kesintiler Yaşanacak

İzmir'de su kesintisi haberleri, güne damgasını vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), yaptığı duyuru ile kentin 12 farklı ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Kesintilerin nedeni olarak, meydana gelen arızaların onarımı ve önceden planlanmış bakım çalışmaları gösterildi. Bu durum, özellikle sabah saatlerinde işlerine yetişmeye çalışan ve günlük rutinlerini sürdürmek isteyen İzmirliler için beklenmedik bir sorun yarattı.

İZSU'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede, kesintilerden etkilenecek ilçeler ve tahmini kesinti süreleri detaylı olarak paylaşıldı. Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka gibi yoğun nüfuslu ilçelerde de kesintiler yaşanması, sorunun boyutunu daha da büyüttü. Özellikle Karabağlar'da ana boru arızası nedeniyle Doğanay, Esenlik, Refet Bele ve Reis mahallelerinde saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti öngörülüyor. Benzer şekilde, Bornova'da da planlı çalışmalar nedeniyle belirli bölgelerde su akışı durduruldu.

Vatandaşlar, İZSU'nun çağrı merkezini ve online platformlarını kullanarak kesintilerle ilgili daha fazla bilgi almaya çalışırken, sosyal medyada da tepkilerini dile getiriyor. Birçok kişi, özellikle kuraklık tehlikesinin gündemde olduğu bu günlerde su kesintilerinin yaşanmasının kabul edilemez olduğunu savunuyor. Bazı vatandaşlar ise, İZSU'nun kesintilerle ilgili bilgilendirme çalışmalarını yetersiz bulurken, kesinti sürelerinin uzaması durumunda yaşanacak mağduriyetten endişe ediyor.

İZSU yetkilileri, kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını ve vatandaşların sabrı için teşekkür ettiklerini belirtiyor. Ancak, kesintilerin ne zaman sona ereceği ve suların ne zaman verileceği konusunda net bir tarih verilmemesi, belirsizliği artırıyor. İzmir'de yaşayanlar, gün boyunca su kesintisinin etkilerini hissederken, İZSU'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

İzmir'deki su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. İZSU'nun arıza onarım ve planlı çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve kesintilerin sona ermesi, İzmirlilerin en büyük beklentisi. Kuraklık tehdidinin de göz önünde bulundurulduğu bu dönemde, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve benzer sorunların yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor.

