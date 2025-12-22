KGK: "Binlerce gazeteci töhmet altında bırakılmaktadır"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) yaptığı açıklamada "Gazetecilik; kişisel hayatındaki gayri ahlaki tutumları, güç ve makamın arkasına saklayarak meşrulaştırma alanı değildir. Kamu görevi üstlenen herkes gibi, gazeteciler de davranışlarıyla topluma örnek olmak zorundadır. Aksi yöndeki her eylem, mesleğe yapılmış bir itibar suikastıdır." dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda, medya kuruluşlarında gazeteci unvanı taşıyan bazı kişiler ile devletin en üst kademelerinde görev yapan kimi isimlerin; toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayan, kamu vicdanını derinden yaralayan ve açıkça haber konusu olacak nitelikteki hal ve davranışlarının basın ve sosyal medya mecralarında yer alması kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Bu tutumlar yalnızca bireysel birer zafiyet değil; gazetecilik mesleğinin saygınlığına, kamuoyunun basına duyduğu güvene ve demokratik toplum düzenine doğrudan zarar veren davranışlardır. Görevini onuruyla sürdüren, etik ilkelere bağlı, kamu yararını önceleyen binlerce gazeteci; bu sorumsuzluklar yüzünden toplum nezdinde töhmet altında bırakılmaktadır.

Küresel Gazeteciler Konseyi olarak açıkça ifade ediyoruz:

Gazetecilik; kişisel hayatındaki gayri ahlaki tutumları, güç ve makamın arkasına saklayarak meşrulaştırma alanı değildir. Kamu görevi üstlenen herkes gibi, gazeteciler de davranışlarıyla topluma örnek olmak zorundadır. Aksi yöndeki her eylem, mesleğe yapılmış bir itibar suikastıdır.

Bu mesleği kirleten, etik dışı davranışlarıyla gazeteciliği tartışmalı hale getiren kişilerden ve bu tutumlara sessiz kalan yapılardan şikâyetçiyiz. Basın özgürlüğü; sorumsuzluk, ahlaki çöküş ve kamuoyunu yanıltma özgürlüğü değildir.

Yetkili kurumları, medya kuruluşlarını ve meslek örgütlerini; bu tür davranışlar karşısında suskun kalmamaya, gerekli idari ve etik yaptırımları kararlılıkla uygulamaya davet ediyoruz. Gazetecilik mesleğinin itibarı, görmezden gelinerek değil, hesap sorularak korunur.

Topluma karşı sorumluluğumuz gereği bu açıklamayı yapıyor; mesleğini namusuyla icra eden tüm gazetecilerin yanında, gazeteciliği kirleten her anlayışın ise açıkça karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."