Tavşanlı'da polisten örnek davranış

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakıtı bittiği için yolda kalan otomobilin yardımına devriye gezen polis ekipleri yetişti. Polis memurları, sürücünün mağduriyetini gidermek için aracı yaklaşık 100 metre ileride bulunan akaryakıt istasyonuna kadar iterek götürdü.

Olay, akşam saatlerinde Tavşanlı ilçe merkezi Balıkesir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, yakıtının tükenmesi sonucu yol ortasında durdu. Aracını hareket ettiremeyen ve trafikte aksamaya neden olan sürücüyü, o sırada güzergahtan geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri fark etti.

Trafik güvenliğini sağlayan ekipler, araçtan inerek sürücüyle görüştü. Aracın yakıtının bittiğini öğrenen polis memurları, vakit kaybetmeden harekete geçti. Çevredeki vatandaşların takdir dolu bakışları arasında otomobili iten polisler, aracı yaklaşık 100 metre mesafedeki en yakın akaryakıt istasyonuna kadar götürdü.

Aracın güvenli bir şekilde istasyona ulaştırılmasının ardından yakıt ikmali yapıldı. Yolda kalan sürücü, polisin örnek davranışı karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirterek ekiplere teşekkür etti. Aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte bölgede trafik akışı da normale döndü.
