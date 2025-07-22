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İzmir'de su kesintisi alarmı: 17 mahallede 24 saat sürecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaatındaki altyapı bağlantı çalışmaları sebebiyle 22-23 Temmuz tarihlerinde 17 mahallede 24 saat sürecek su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşlar, İZSU'nun uyarıları doğrultusunda su depolayarak önlem almaya başladı.

İzmir'de su kesintisi alarmı: 17 mahallede 24 saat sürecek

İZSU'DAN YAPILAN AÇIKLADI

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, sıcak havaların ardından bir de su kesintisiyle karşı karşıya.

İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat alanında gerçekleştirilecek altyapı bağlantı çalışmaları, bazı bölgelerde su kesintisini zorunlu kıldı. 22 Temmuz Salı günü saat 09:00'da başlayacak olan kesinti, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09:00'a kadar devam edecek ve toplamda 24 saat sürecek.

İZSU, kesintiden etkilenecek mahallelerin listesini yayınladı. Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde yaşayanlar, 24 saat boyunca susuz kalacak. İZSU yetkilileri, vatandaşların kesinti öncesinde yeterli miktarda su depolayarak önlem almalarını ve su kullanımında tasarruflu davranmalarını önerdi.

Kesintiyle ilgili yapılan açıklamada, çalışmaların planlandığı gibi ilerlemesi durumunda suyun belirtilen süreden önce verilebileceği de belirtildi. Ancak, vatandaşların herhangi bir aksaklığa karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. İZSU, kesinti süresince tankerlerle su dağıtımı yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

SADECE EVLER ETKİLENMYECEK

Su kesintisi, sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve diğer ticari alanlarda da hayatı olumsuz etkileyecek. Restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler, su kesintisi nedeniyle faaliyetlerini sınırlamak veya tamamen durdurmak zorunda kalabilirler. Bu durum, ekonomik kayıplara da yol açabilir.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir su
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