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İzmir'de taksici ile vatandaş arasındaki 'güzergah' kavgası kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında güzergah anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma arbedeye dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de taksici ile vatandaş arasındaki 'güzergah' kavgası kamerada

Olay, saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1364. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi sürücüsü İ.C. ile araca yolcu olarak binen Y.T. isimli kadın arasında güzergah konusunda anlaşmazlık çıktı.

'GÜZERGAH' TARTIŞMASI BÜYÜDÜ: TAKSİCİ BİBER GAZI KULLANDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir arbede yaşandı. İddiaya göre kadın yolcu Y.T.'nin agresif tavırlar sergileyerek sürücüye saldırması üzerine taksi şoförü İ.C., kendisini korumak amacıyla biber gazı kullandı. Gazın etkisiyle öfkelenen kadın yolcu, taksinin dikiz aynasını kırarak ortalığı birbirine kattı. Taksi sürücüsü İ.C. ise yüzünde oluşan çizikler ve kanamalarla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Olayın büyümesi üzerine bölgede devriye gezen trafik polisleri duruma anında müdahale etti. Kısa sürede tarafları ayıran ekipler, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

İzmir de taksici ile vatandaş arasındaki güzergah kavgası kamerada 1

SÜRÜCÜ KARAKOLA, YOLCU HASTANEYE

Yüzünden yaralanan taksi sürücüsü İ.C. ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Basmane Polis Merkez Amirliğine götürülürken, biber gazı nedeniyle gözlerini açamayan ve kolunda morluklar olduğu görülen Y.T. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Y.T.'nin kolunda, bu olaydan daha önce başka bir şahıs tarafından darbedildiği iddiasıyla eski morlukların da bulunduğu tespit edildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Hastanede tedavi altına alınan Y.T., taksi sürücüsünün kendisine saldırdığını öne sürerek şikayetçi oldu. Yüzü kanlar içinde kalan taksi şoförü İ.C. de uğradığı saldırı ve aracına verilen zarar nedeniyle yolcudan şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga taksi
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