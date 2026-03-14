İzmir'de taksilerin indi bindi ücreti 180 lira oldu

Meclisin dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla taksi ücretlerinde artışa gidildi. Yeni tarifeyle birlikte açılış ücreti 34 lira 50 kuruş, kilometre ücreti 49 lira 50 kuruş ve 1 saat bekleme ücreti ise 207 lira olarak belirlendi. Alınan meclis kararının, önümüzdeki hafta başkanlık makamının onaylamasının ardından yürürlüğe gireceği öğrenildi.

ESNAFA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sürece ilişkin açıklama yaptı. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından oda tarafından yeniden bilgilendirme yapılacağını belirten Özkan, taksimetre ayarlarının yeni tarifeye göre düzenleneceğini kaydetti. Özkan, yeni tarifenin tüm esnafa hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek, kazasız ve bol kazançlı çalışmalar dilediğini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır