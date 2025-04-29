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İzmir'de tır devrildi! Vatandaşlar dökülenleri almak için birbiriyle yarıştı... Kimisi poşete, kimisi cebine doldurdu

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Melih Kadir Yılmaz

İzmir Torbalı'da bir tır meydana gelen kazada devrildi. Tırın devrilmesi sonucu tırda bulunan alkollü içecekler yola devrildi. Tırdan saçlılan alkolleri gören vatandaşlar ise adeta izdiham yarattı. Yere dökülen alkolleri toplamak isteyen bazı vatandaşlar poşetlerle geldi, bazıları ise aldığı alkollü içecekleri ceplerine doldurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, İzmir Torbalı'da meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir tır meydana gelen kazada devrildi.

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ADETA İZDİHAM YAŞANDI

Tırın devrilmesi sonucunda tırda bulunan alkollü içecekler yola saçıldı. Yere dökülen alkollü içecekleri gören onlarca vatandaş ise adeta izdiham yarattı.

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ALKOLLÜ İÇECEKLERİ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Küçük yaşta çocukların da olduğu görülen kalabalıktaki herkes alkollü içecekleri alabilmek için birbiriyle yaraştı. Kimisi yola saçılan alkolleri getirdiği poşetle toplarken, kimisi de ceplerine doldurdu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, tırın sürücüsünün sağlık durumu ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
alkol İzmir Tır kaza
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