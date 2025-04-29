İzmir'de tır devrildi! Vatandaşlar dökülenleri almak için birbiriyle yarıştı... Kimisi poşete, kimisi cebine doldurdu

Kaza, İzmir Torbalı'da meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir tır meydana gelen kazada devrildi.

ADETA İZDİHAM YAŞANDI

Tırın devrilmesi sonucunda tırda bulunan alkollü içecekler yola saçıldı. Yere dökülen alkollü içecekleri gören onlarca vatandaş ise adeta izdiham yarattı.

ALKOLLÜ İÇECEKLERİ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Küçük yaşta çocukların da olduğu görülen kalabalıktaki herkes alkollü içecekleri alabilmek için birbiriyle yaraştı. Kimisi yola saçılan alkolleri getirdiği poşetle toplarken, kimisi de ceplerine doldurdu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, tırın sürücüsünün sağlık durumu ise henüz bilinmiyor.