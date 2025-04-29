İzmir'de tır devrildi! Vatandaşlar dökülenleri almak için birbiriyle yarıştı... Kimisi poşete, kimisi cebine doldurdu

Kaza, İzmir Torbalı'da meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir tır meydana gelen kazada devrildi.
Tırın devrilmesi sonucunda tırda bulunan alkollü içecekler yola saçıldı. Yere dökülen alkollü içecekleri gören onlarca vatandaş ise adeta izdiham yarattı.
Küçük yaşta çocukların da olduğu görülen kalabalıktaki herkes alkollü içecekleri alabilmek için birbiriyle yaraştı. Kimisi yola saçılan alkolleri getirdiği poşetle toplarken, kimisi de ceplerine doldurdu.
Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, tırın sürücüsünün sağlık durumu ise henüz bilinmiyor.
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