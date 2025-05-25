HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de toz taşınımı etkili oldu

İzmir'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de toz taşınımı etkili oldu

Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine, tozların Kuzey Afrika kökenli olduğunu söyledi.

Tozla taşınan sıcaklık dalgasının, özellikle kıyı bölgelerinde yüksek nemle birleştiğinde çok daha bunaltıcı hale geldiğini belirten Tağıl, "Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor." diye konuştu.

Tağıl, toz taşınımının birkaç gün daha etkili olacağını sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Samsun! Evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındıYer: Samsun! Evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari araç devrildi: 3 kişi yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari araç devrildi: 3 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
İzmir toz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doldu taştı! Sinek avlarken her şey tersine döndü '150 bin TL bile var'

Doldu taştı! Sinek avlarken her şey tersine döndü '150 bin TL bile var'

Sevenlerini kara kara düşündürecek iddia! "Ameliyat ipliği" detayı...

Sevenlerini kara kara düşündürecek iddia! "Ameliyat ipliği" detayı...

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.