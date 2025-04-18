İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2 milyona dayandı

Mart ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 45,3 artış göstererek 12 bin 252’ye yükseldi. Bu artışla İzmir, İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok araç kaydı yapılan 3. il oldu.

OTOMOBİL İLK SIRADA

Mart ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 50,6’sını otomobiller oluşturdu. Bunu yüzde 35,6 ile motosiklet, yüzde 9,6 ile kamyonet, yüzde 2,0 ile traktör, yüzde 1,4 ile kamyon, yüzde 0,4 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

İzmir’de Mart ayında 53 bin 810 adet taşıtın devri yapıldı. Taşıt devri sayısı, bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında arttı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,6’sını otomobiller, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 12,2’sini motosiklet, yüzde 2,1’ini traktör, yüzde 1,4’ünü kamyon, yüzde 1,2’sini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır