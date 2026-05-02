İzmir'de trafik kazası! Yaralılar var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şeridine giren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş.'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçti. Bu sırada Ödemiş-Ovakent yönüne giden kamyonun sürücüsü H.G., otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyon yapılan manevra sonucu devrildi, otomobil de tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyon sürücüsü H.G., otomobil sürücüsü M.Ş. ile araçta bulunan N.Y., M.Y. ve D.G. yaralandı. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

