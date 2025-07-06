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İzmir'de trafikte kasklı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada

İzmir'’in Bornova ilçesinde motosikletli kurye ile taksi şoförü arasında çıkan kasklı, tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'de trafikte kasklı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen motosikletli kurye ile bir taksi şoförü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten inen kurye, taksinin yanına gidip kaskla vurmaya başladı.

İzmir de trafikte kasklı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada 1

Taksiden inen şoför ile kurye arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Çevredekiler, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavga anı, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bu arada kuryenin kaskla vurarak, taksiye verdiği zararı karşılayacağı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurye motosiklet
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