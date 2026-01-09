HABER

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 108 bin 472 adet uyuşturucu hap, çok sayıda silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO ALAN) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 6 Ocak günü Hilal Mahallesi’nde uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATI

Adreslerde yapılan aramalarda 108 bin 472 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu operasyonu
