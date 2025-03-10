HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de ‘yan bakma’ meselesinden olay çıktı! Bıçaklı kavgaya dönüştü…

İzmir’de ‘yan bakma’ meselesinden olay çıktı! Bıçaklı kavgaya dönüştü…

10.03.2025 08:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi de yaralanırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İzmir’de ‘yan bakma’ meselesinden olay çıktı! Bıçaklı kavgaya dönüştü…

Olay, akşam saatlerinde Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında İsmail Kaan Demirbaş ve 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.

IZMIRDE-YAN-BAKMA-KAVGASI-1-OLU-2-Y_603103_178431

Bıçaklı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

IZMIRDE-YAN-BAKMA-KAVGASI-1-OLU-2-Y_603104_178431

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandıDeniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı
Akaryakıt istasyonunda kaza anı kamerada...Akaryakıt istasyonunda kaza anı kamerada...
Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Derbide...

Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Derbide...

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

Survivor'ı terk etti! Sosyal medya yıkıldı: Sonunda biri tepkisini gösterdi

Survivor'ı terk etti! Sosyal medya yıkıldı: Sonunda biri tepkisini gösterdi

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

Trump'ın danışmanı Elon Musk'tan Avrupalı bakana olay sözler: "Sessiz ol küçük adam"

Trump'ın danışmanı Elon Musk'tan Avrupalı bakana olay sözler: "Sessiz ol küçük adam"

İstanbullular dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı!

İstanbullular dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.