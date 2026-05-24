HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir’de yasa dışı su ürünleri avcılarına ağır darbe

İzmir’de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde yasa dışı yollarla avlanmış 7 ton su ürünü ele geçirilirken, şüphelilere 620 bin TL idari para cezası kesildi.

İzmir’de yasa dışı su ürünleri avcılarına ağır darbe

Ülke çapında yürütülen denetim programları kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla il genelinde birçok noktada eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen başta midye olmak üzere toplam 7 ton su ürününe ve 350 adet pintere el konuldu. Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen binlerce midye, ekipler tarafından vakit kaybedilmeden tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yasa dışı avcılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında ise toplam 620 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İzmir’de yasa dışı su ürünleri avcılarına ağır darbe 1

İzmir’de yasa dışı su ürünleri avcılarına ağır darbe 2

İzmir’de yasa dışı su ürünleri avcılarına ağır darbe 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kombi bakımı için gittiği evde kabusu yaşadıKombi bakımı için gittiği evde kabusu yaşadı
Beypazarı’nda ev yangını paniğiBeypazarı’nda ev yangını paniği

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.