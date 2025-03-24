HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'deki gasp dehşeti kamerada! Taksicinin başına silah dayadı, paraları aldı... Korku dolu anlar

İzmir'deki gasp dehşeti kamerada! Taksicinin başına silah dayadı, paraları aldı... Korku dolu anlar

24.03.2025 13:55
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
24.03.2025 13:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksiciye gasp haberi bu kez İzmir'den geldi. Müşteri kılığında taksiye binen adam, şoförün başına silah dayayarak paralarını gasbetti. O anlarda araç kamerası kayıttaydı. Büyük korku yaşayan 55 yaşındaki taksi şoförünün 'Yeni başladım işe bu kadar param var' dediği duyuldu.

İzmir'de dün akşam saatlerinde gasp dehşeti yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler (55) idaresindeki taksiye binip arka koltuğa geçti.

SİLAHI TAKSİCİNİN BAŞINA DAYADI

Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi.

TÜM PARALARI ALDI

Özişleyen, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı. Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi.

AW418978_02

Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı.

Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

"ARABANIN ANAHTARINI İSTESE VERECEKTİM"

Yaşadığı dehşeti anlatan Tayfun Özişçiler, "Akşam saat 22.30 civarı İzmir Park'tan aldım yolcuyu. Soğukkuyu'ya gideceğini söyledi. Oraya gittikten sonra ara sokağa girdik. Daha sonra birden arkamdan saldırdı ve cebimdeki paraları istedi. Benim de direnecek gücüm yoktu ve verdim paraları. Oğlum için çalıyorum, onun için alıyorum dedi. Büyük bir korku yaşadım. Allah kimsenin başına vermesin. Yani bu kolay bir iş değil. Ben ilk önce rüya zannettim. Uykumdayım zannettim. Ne zaman iş ciddiye bindi, başladım direnmeye. Cebimdeki parayı verdim, arabanın anahtarları da olsa onu da verecektim. Şikayetçi oldum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bugün bana yarın başkasına. Artık araçlarda arka bölüme bir ara istiyoruz. Ara olsun, bölme olsun. Bu çok önemli" dedi.

AW418978_03

BAŞKAN ÖZKAN KAMERANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Araçlardaki kameranın önemine vurgu yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise, "Biz olayı duyar duymaz hemen odamızın avukatlarla, odamızın haber merkezindeki haber müdürümüzle ve kendisiyle irtibata geçtik. Gerekli girişimlerde bulunuluyor. Odamızın avukatını da kendisine vekil tayin edeceğiz ve bu işin sonuna kadar gidilecek. Çok vahim bir olay. Kameraların burada faydasını bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğer kamera araçta olmasaydı, bu kamera görüntüleri olmasaydı, bizim bu konuda tespitimiz ve arkadaşımızın yaşadıklarını birebir görme şansımız olmayacak anlatılanlarla kalacaktı. Kamera artık hayatın olmazsa olmaz parçalarından birisi. Dolayısıyla ben buradan bu mesajı tüm sadece İzmir değil Türkiye'deki tüm ulaşım sektörlerinde çalışan arkadaşlarımıza, mal sahiplerimize bildiriyorum. Ben Tayfun kardeşimize tekrar geçmiş olsun diliyorum. Bizim burada üzüntümüzü hafifleten arkadaşımızın canına herhangi bir şey gelmemiş olması. Emniyet mensuplarının da görüntülerden bu şahsı kısa süre içerisinde yakalayacağını tahmin ediyoruz, biliyoruz. Güvenlik güçlerimize güvenimiz, adaletimize güvenimiz tam" açıklamasında bulundu.

AW418978_04

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Düzce'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandıDüzce'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı
Bakan Kurum paylaştı! "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz"Bakan Kurum paylaştı! "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Taksici İzmir gasp taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes ters köşe olabilir: Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var!

Herkes ters köşe olabilir: Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı: Beceriksizlik

İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı: Beceriksizlik

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.