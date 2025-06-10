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İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

İzmir'de, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özkan ve Suna Nazlı çiftinin bayram ziyaretinden döndükleri, kazada ölen Sultan Baran ile ablaları Emine Baran ve Fatma Baran'ın Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde dün sabaha karşı, saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolu üzeri Keler mevkiinde zincirleme bir kaza yaşanmıştı. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

SAVRULUP BAŞKA ARACA ÇARPTI

Savrulan Özkan Nazlı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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KARI KOCA ÇİFT VE 3 KARDEŞ ÖLDÜ

Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan Baran ile ablaları Emine Baran (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi.

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Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı kazada yaşamını yitirdi.

Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan Baran ile ablaları Emine Baran (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi.

KAZADA 2 KİŞİ DE YARALANDI

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Suna Nazlı (solda) ve Özkan Nazlı (sağda).

Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenler, kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morga götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü S.U. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

KARI KOCA TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren 5 kişiden Özkan Nazlı ile eşi Suna Nazlı'nın cenazeleri, Bornova'daki Hüseyin İsabey Camii'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri, Kemalpaşa'daki Yeni Ansızca Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Çiftin, Bornova ilçesindeki akrabalarına yaptığı bayram ziyaretinin ardından Menderes'teki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Galericilik yapan ve aynı zamanda tarım ürünleri alım satım işiyle ilgilendikleri öğrenilen Nazlı çiftinin aynı kazada yaralanan kızları Zeynep Nazlı (20) ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Emine Baran ve Fatma Baran, işten dönüyorlardı.

BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Kazadaki diğer yaralı Eda Doğa Doyuran'ın (20) ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

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Emine Baran, 26 yaşında hayata veda etti.

3 KARDEŞ İŞ ÇIKIŞI EVE DÖNÜYORMUŞ

Kazada ölen Sultan Baran, ablaları Emine Baran ve Fatma Baran'ın cenazeleri ise memleketleri Mardin'e gönderildi. Üç kardeşin Mardin'in Artuklu ilçesi Dara köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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Sultan Baran, kardeşlerini eve götürüyordu.

Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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