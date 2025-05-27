İzmir'deki ünlü fast-food zincirinde tepki çeken anlar! Ağlayan çalışana müşteriler sahip çıktı... Şube yetkilisi tehdit yağdırdı

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dünyaca ünlü fast food şirketinin İzmir Buca'daki bir şubesinde tepki çeken anlar yaşandı.

PERSONELİ TÜM MÜŞTERİLERİN ÖNÜNDE AZARLAYIP, TEKRAR PASPAS YAPMAYA ZORLADI

Şube yetkilisi olan şahıs, görevli personeli tüm müşterilerin gözü önünde azarladı ve çalışana tekrardan paspas yaptırdı.

GENÇ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAYARAK AĞLADI

Şube yetkilisinin bu tavrı sonrası çalışan genç gözyaşlarına hakim olamadı ve ağladı. O anlara tanıklık eden müşteriler ise gence sahip çıkarak şube yetkilisine tepki gösterdi.

"SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN?"

Bir müşteri, şube yetkilisine yönelik olarak "Sen kendini ne sanıyorsun? Ben seninle şimdi çok güzel uğraşacağım" diyerek tepkisini gösterdi.

"UĞRAŞ, O ZAMAN ÇOK KÖTÜ OLUR"

Müşterinin bu sözleri karşısında şube yetkilisi ise "Ne demek sen kendini ne sanıyorsun. Uğraş bakayım. Uğraş, o zaman çok kötü olur" diyerek müşteriyi tehdit etti.