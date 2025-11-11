HABER

İzmir'e kar sürprizi mi? Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İzmir ve çevresi için soğuk hava ve yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken, kar yağışı ihtimali de göz ardı edilmiyor. Vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

Cansu Akalp

Ege'de Hava Durumu Alarm Veriyor: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Artıyor

İzmir'de yaşayanlar, önümüzdeki günlerde hava durumuna karşı hazırlıklı olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi genelinde sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek. Bu düşüşle birlikte sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) de benzer bir uyarı yayınlayarak, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, sürücülerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve araçlarında kış lastiği bulundurmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olmaları, kalın giysiler giymeleri ve özellikle yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Hava durumu uzmanları, bu soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtiyor. İzmir'de beklenen en düşük sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, tarım alanlarında da olumsuz etkilere yol açabilir. Çiftçilerin, ürünlerini don olaylarına karşı korumak için gerekli önlemleri almaları önem arz ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti ve gerekli hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Ekipler, özellikle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hazır durumda bekliyor.

İzmir'de önümüzdeki günlerde beklenen soğuk ve yağışlı hava, hayatı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşların yetkililerin uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları, olası riskleri en aza indirecektir. Gelişmeleri takip etmek ve güncel hava durumu raporlarını kontrol etmek de büyük önem taşıyor.

