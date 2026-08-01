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İzmir Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 1 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 30-32 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 18-20 dereceye düşecek. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esintilerle esecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka ve güneş gözlüğü kullanılması öneriliyor. Bol su tüketimi ve güneş kremi kullanımı da önemli.

İzmir Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

1 Ağustos 2026 Cumartesi, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30-32 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18-20 derece civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su tüketimi de önem arz ediyor.

2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 30-32 derece seviyelerinde olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 28-30 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı yine düşük kalacak. Rüzgar, hafif esintiler biçiminde esecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur.

Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Açık hava etkinliklerini öğle saatlerinde sınırlamak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Ayrıca, cilt koruması için güneş kremi kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

Önümüzdeki günlerde İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Yeterli su tüketimi ile sağlıklı bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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