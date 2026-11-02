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İzmir Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

02 Kasım 2026'da İzmir'de değişken hava durumu yaşanıyor. Gün içerisinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Sabah serin, öğle saatlerinde bulutlu bir hava hakim oluyor. Akşam saatlerinde yer yer yağış beklentisi var. Önümüzdeki günlerde daha stabil sıcaklıklar, 20-24 derece aralığında olacak. Dışarıda aktivitelerde bulunacaklar, hafif dik bir ceket veya şemsiye bulundurmalı. İzmir’in hava şartlarına hazırlıklı olmak, keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.

İzmir Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 02 Kasım 2026'da İzmir'in havası değişken. Hava durumu, gün boyunca 19 - 22 derece arasında seyrediyor. Sabah saatlerinde serinlik var. Gün ilerledikçe sıcaklık artıyor. Öğle saatlerinde bulutlar ortaya çıkıyor. Bu durum, İzmir'in tipik güneşli günlerine aykırı. Akşam saatlerinde yer yer yağışlar görülebilir. Dışarıda vakit geçirenler etkilenebilir. Bugün genelde sıcak. Ancak, zaman zaman serinleme olabilir. Hafif bir yağışla karşılaşmanız mümkündür.

Önümüzdeki günlerde İzmir'de daha stabil bir hava bekleniyor. Sıcaklık ortalamalarının 20 - 24 derece arasında olması tahmin ediliyor. Dışarıda spor yapmayı sevenler için uygun bir durumda. Sabahları serin havaları unutmamalısınız. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, akşam için hırka veya ince bir ceket almanız iyi olur. Bu, sizi rahatsız olmaktan korur.

İzmir'deki hava durumu değişken. Yerel etkinliklerinizi ve planlarınızı da düşünmelisiniz. Açık hava etkinliklerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza şemsiye almak faydalı olabilir. Yağış geçiren bir dış giysi de işe yarar. Rüzgarlı havalarda hafif kıyafetlerin yanı sıra rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmesi önemlidir.

02 Kasım 2026'da İzmir'de keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde mevsim geçişlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Hava durumunu takip etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, gününüzü keyifli hale getirebilir. İzmir'in değişken havasına hazırlıklı olmak günlük yaşamı kolaylaştırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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