HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 02 Ocak Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve açık olacak. Sıcaklıklar 14 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 4 kilometre tahmin ediliyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunan hava, önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. Uygun giysi ve bol su içmeyi unutmayın.

İzmir Hava Durumu! 02 Ocak Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu ılıman ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %60 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 18:33 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar yine 14 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranının %60 civarında kalması bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati ise 18:31 olarak hesaplanmıştır.

4 Ocak Pazar günü de benzer hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıkların 14 ile 28 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine saatte yaklaşık 4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 18:31 olarak hesaplanmıştır.

Bu ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Yanınızda uygun giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

İzmir'de hava durumu ılıman ve açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor. Ancak, gün içinde sıcaklıkların düşeceğini ve nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlık yapmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.