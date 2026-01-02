İzmir Hava Durumu! 02 Ocak Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu ılıman ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %60 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 18:33 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar yine 14 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranının %60 civarında kalması bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati ise 18:31 olarak hesaplanmıştır.

4 Ocak Pazar günü de benzer hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıkların 14 ile 28 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine saatte yaklaşık 4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 18:31 olarak hesaplanmıştır.

Bu ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Yanınızda uygun giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

İzmir'de hava durumu ılıman ve açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor. Ancak, gün içinde sıcaklıkların düşeceğini ve nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlık yapmanızda fayda var.