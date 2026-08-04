İzmir Hava Durumu! 04 Ağustos Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı, İzmir'de sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 - 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21 - 22 derece seviyelerine düşecek. Nem oranı %60 civarında ölçülecek. Rüzgar kuzeybatıdan, saatte 20 km hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, en sıcak saatlerde serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak da önemlidir. Koruyucu giysiler giymek, cilt sağlığını korur.

Gelecek günlerde havanın benzer sıcaklıkta olması bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba gününde hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü ise 31 - 32 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle, sağlık önlemlerine devam etmek önemlidir.

Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Vücudu serin tutmak, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarını önler. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapmak faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak gerekir. Koruyucu giysiler giymek de önemlidir.

Sonuç olarak, İzmir'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Serin ortamlarda kalmak, yeterli su içmek ve güneşe karşı koruyucu önlemler almak sağlığınızı korur.