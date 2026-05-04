İzmir Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

4 Mayıs 2026 Pazartesi, İzmir'de hava durumu serin ve rüzgarlı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Kuzeyden esen rüzgar hissedilen sıcaklığı 7 dereceye kadar düşürebilir. Nem oranı %58 seviyelerinde kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Rüzgarın hızı ortalama 22 km/s’ye ulaşacak. Ani hamlelerle rüzgarın hızı 46 km/s’ye kadar çıkabilir. Gündüz saatlerinde nem oranı %37’ye düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye gerileyecek. Rüzgar hızı 39 km/s seviyelerine düşecek. Gece yarısından itibaren hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 12 dereceye inecek. Rüzgar hızı ise 7 km/s seviyelerine kadar azalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 5 Mayıs Salı günü sıcaklık 18 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu geçecek. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Hava açık olacak. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak.

Bugün için alınabilecek önlemler var. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı kalın giyinmek önemli. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıklar düşük olabilir. Bu durumu unutmamak ve hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.