İzmir Hava Durumu! 05 Mayıs Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 5 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 - 21 derece civarında. Gece ise hava sıcaklığı 8 - 9 derece arasında seyredecek. Nem oranı %56 olacak. Rüzgar hızı ise 18 km/saat civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında olacak. Perşembe günü sıcaklık 27 - 28 dereceyi bulacak. Cuma günü tekrar 27 - 28 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü ise sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmakta fayda var. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Rüzgar hızı artabileceğinden açık alanlarda dikkatli olmalısınız.