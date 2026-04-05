İzmir Hava Durumu! 05 Nisan Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde bu durum görülecek. Öğle ve akşam saatlerinde hava ılıman ve bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 13-16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6-9 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10-12 km/saat civarında olacak. Nem oranı %60-80 arasında değişecek. Sabaha çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Öğle ve akşam saatlerinde dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 6 Nisan Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyredecek. 7 Nisan Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık aralığı 17-20 derece olacak. 8 Nisan Çarşamba günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 18-22 derece arasında değişecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah serin havaya karşı hazırlıklı olmak sağlığınız açısından şarttır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız da faydalıdır.