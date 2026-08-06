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İzmir Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu 6 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Gece ise 21 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. 7 ve 8 Ağustos'ta sıcaklık yine 31 derece olacak. 9 Ağustos'ta ise gündüz sıcaklığı 33 dereceye yükselecek. Dışarıda vakit geçirecek olanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak ve bol su içmek önerilmektedir.

İzmir Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir'de 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Gece ise 21 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, İzmir'in yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklık 31 derece olacak. Gece sıcaklığı 22 derece civarında hissedilecek. 8 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı yine 31 derece olacak. Gece ise 21 derece civarında seyredecek. 9 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 33 dereceye yükselecek. Gece ise 22 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar yaz aylarının tipik aralıklarıyla uyumlu.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşten korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir. Bu süre 10:00 ile 16:00 arasını kapsamaktadır.

İzmir'de önümüzdeki günler genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Hava koşullarını planlarınızda göz önünde bulundurmalısınız. Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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