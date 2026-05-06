İzmir Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mayıs 2026 Çarşamba. İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı var. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Nem oranı %31 civarında. Bu da havayı daha rahatlatıcı hale getiriyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esiyor. Hızı yaklaşık 8 km. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü, 7 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları 22 ile 25 derece arasında olacak. Hava genellikle açık olacak. Cuma günü, 8 Mayıs 2026, sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında değişecek. Bu gün hava çok bulutlu olacak. Cumartesi günü, 9 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları 22 ile 26 derece arasında kalacak. Hava kısmen güneşli olacak. Pazar günü, 10 Mayıs 2026, sıcaklıklar 23 ile 27 derece arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacaktır.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka bulundurabilirsiniz. Gündüz saatlerinde rahat ve hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yürüyüş yapabilir veya piknik düzenleyebilirsiniz. Bu tür günlerde bol su içmek de önemlidir. Güneşten korunmayı da unutmamalısınız.