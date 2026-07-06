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İzmir Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişirken, nem oranı %44 civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması, bol su içmesi ve hafif giysiler tercih etmesi öneriliyor. Aşırı sıcaklar için klima veya vantilatör kullanımı da faydalı olacaktır.

İzmir Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi. İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 12 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar, açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 19 ile 23 derece arasında tahmin ediliyor. Perşembe günü de sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. Nem oranı %14 ile %24 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 8 ile 10 kilometre arasında olacak. Genel olarak, hava sıcak ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde korunmak gerekir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör kullanmak önerilir.

İzmir'deki hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı koruyabilmek için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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