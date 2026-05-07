HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, Akdeniz İklimi'nin etkileriyle güneşli ve az bulutlu. Gündüz sıcaklıkların 27 dereceye ulaşması bekleniyor. Kıyı bölgelerde serin esintiler, sıcaklığa ferahlama katıyor. İç kesimlerde ise 29 dereceye kadar çıkıyor. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıkları 21-25 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan bu güzel havayı kaçırmamalısınız.

İzmir Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İzmir'de 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, Akdeniz İklimi'nin etkilerini gösteriyor. Şehirde ziyaretçilere ve sakinlere güzel bir gün sunuyor. Gündüz hava sıcaklıkları 27 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşüyor. Gökyüzü güneşli ve az bulutlu olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal.

İzmir hava durumu, kıyı bölgelerde serin bir atmosfer sunuyor. Denizden gelen esintiler, havayı ferahlatıyor. İç kesimlerde sıcaklıklar daha yüksek. Örneğin, Bornova'da 29 dereceye ulaşıyor. Bu da şehrin farklı bölgelerinde farklı hava koşulları yaşanmasına neden oluyor.

Rüzgarlar, batı ve güneybatıdan hafif esiyor. Rüzgar hızı Çeşme'de 19 km/sa'ye kadar çıkıyor. Bu durum, denizciler ve tatilciler için keyifli bir hava anlamına geliyor.

Nem oranları Selçuk ve Konak'ta %80 ve üzerine çıkıyor. İç bölgelerde ise nem oranı %60'a kadar düşüyor. Bu farklılık, hava hissiyatını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şeklide devam edecek. Cuma günü sıcaklık 21-22 derece olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu görünecek. Cumartesi günü sıcaklık 23-24 derece arasında seyrediyor. Pazar günü ise 24-25 dereceye yükselecek. Hava genellikle güneşli olacak.

Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Denize girmek veya doğa yürüyüşü yapmak iyi bir seçenek. Sıcaklıkların iç kesimlerde yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir. Kıyı bölgelerinde serin esintiler daha rahat bir ortam sunuyor.

İzmir'de 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek İzmir’in güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Timsahın midesinden 6 terlik çıkarıldı! Kayıp vakalarıyla ilgili korkutan şüpheTimsahın midesinden 6 terlik çıkarıldı! Kayıp vakalarıyla ilgili korkutan şüphe
CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.