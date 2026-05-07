İzmir Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, Akdeniz İklimi'nin etkilerini gösteriyor. Şehirde ziyaretçilere ve sakinlere güzel bir gün sunuyor. Gündüz hava sıcaklıkları 27 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşüyor. Gökyüzü güneşli ve az bulutlu olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal.

İzmir hava durumu, kıyı bölgelerde serin bir atmosfer sunuyor. Denizden gelen esintiler, havayı ferahlatıyor. İç kesimlerde sıcaklıklar daha yüksek. Örneğin, Bornova'da 29 dereceye ulaşıyor. Bu da şehrin farklı bölgelerinde farklı hava koşulları yaşanmasına neden oluyor.

Rüzgarlar, batı ve güneybatıdan hafif esiyor. Rüzgar hızı Çeşme'de 19 km/sa'ye kadar çıkıyor. Bu durum, denizciler ve tatilciler için keyifli bir hava anlamına geliyor.

Nem oranları Selçuk ve Konak'ta %80 ve üzerine çıkıyor. İç bölgelerde ise nem oranı %60'a kadar düşüyor. Bu farklılık, hava hissiyatını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şeklide devam edecek. Cuma günü sıcaklık 21-22 derece olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu görünecek. Cumartesi günü sıcaklık 23-24 derece arasında seyrediyor. Pazar günü ise 24-25 dereceye yükselecek. Hava genellikle güneşli olacak.

Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Denize girmek veya doğa yürüyüşü yapmak iyi bir seçenek. Sıcaklıkların iç kesimlerde yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir. Kıyı bölgelerinde serin esintiler daha rahat bir ortam sunuyor.

İzmir'de 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek İzmir’in güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.