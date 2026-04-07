İzmir Hava Durumu! 07 Nisan Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Nisan 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Gökyüzü açık ve güneşli. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 15 kilometre olacak. Nem oranı sabah %82, gündüz %67, akşam %77 ve gece %85 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Nisan Çarşamba günü, İzmir'de sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 15 derece, gece ise 4 derece olacak. 9 Nisan Perşembe günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece ise 2 dereceye düşecek. 10 Nisan Cuma günü, yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 9 derece, gece ise 1 derece olacak.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 8 Nisan'daki yoğun yağışlar sırasında dışarı çıkmamak faydalı olacaktır. Soğuk hava nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Bu şekilde İzmir'deki hava koşullarına uygun hazırlanabilirsiniz. Olumsuz etkilerden korunmak için önlemler almak gereklidir.