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İzmir Hava Durumu! 08 Kasım Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 8 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu oldukça ılımandır. Gün içerisinde 19 - 22 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Sabah hafif serinlik hissedilirken, akşam saatlerinde ılımlı bir soğuma yaşanacak. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için hafif bir ceket giymek akıllıca olacaktır. Önümüzdeki günlerde daha serin bir hava dalgası bekleniyor, bu nedenle hava koşullarını dikkate almak önemlidir.

İzmir Hava Durumu! 08 Kasım Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü İzmir'de hava durumu ılıman. Keyifli bir atmosfer sunuyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün içinde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerine yaklaşırken, ılımlı bir soğumanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 18 derece civarlarına inecek. Dışarı çıkmayı planlayanlar için hafif bir ceket giymek iyi bir seçenek olabilir. Açık havada vakit geçirmek için oldukça uygun bir gün var.

İzmir’in havası, özellikle sonbaharda deniz esintisi ile keyifli hale geliyor. Bugün için az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Güneşli saatlerin tadını çıkarmak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Ancak ilerleyen saatlerde yerel hava şartlarına dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde meydana gelebilecek ani rüzgar değişiklikleri, dışarıda etkinlik planlayanlar için ön görülmesi gereken durumlar arasında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici görünüyor. Pazartesi gününden itibaren daha serin bir hava dalgası etkili olacak. Sıcaklık 17 - 20 derece arasında seyredecek. Bazı günlerde gökyüzü daha kapalı olacak. Gün içerisinde yer yer değişken hava şartları gözlemlenebilecek. Hava durumuna göre plan yaparken dikkatli olmak önemlidir. Akşam saatlerini açık havada geçirmek isteyenler, soğukla birlikte gelecek ani rüzgarlara karşı hazırlıklı olmalıdır.

İzmir'de yaşanabilecek ani hava değişimleri, şehir yaşamını etkileyebilir. Uzun süre dışarıda kalacaklar, konfor için kalın giysiler tercih edebilir. Yanlarında bir şapka bulundurmak da iyi bir fikir olacaktır. Havanın değişken olduğu günlerde, çatılardan düşebilecek su damlalarına karşı dikkatli olmak akıllıca bir önlemdir.

İzmir'de 8 Kasım Pazar günü hava durumu, dışarıda keyifli vakit geçirmek için idealdir. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerdeki serin hava koşullarını göz önünde bulundurmakta fayda var. Güneşin tadını çıkarın. Hava koşullarını dikkate almayı unutmayın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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