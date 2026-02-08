İzmir Hava Durumu! 08 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar. İzmir'de hava durumu yağmur geçişleri ile seviyor. Sıcaklık 9 - 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %88 civarında. Rüzgar hızı 6.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:09'dur. Gün batımı saati ise 18:40 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı geçecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 9 - 17 derece arasında olacak. Aynı gün yağmurlu hava bekleniyor. 10 Şubat Salı günü sıcaklıklar 10 - 16 derece arasında seyredecek. Yağışlar devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü de yağmur etkili olacak. Sıcaklık yine 9 - 17 derece arasında olacak.

Bu dönemde, yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalıdır. Su geçirmez giysiler giyilmesi de iyi bir seçenektir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli takip etmek planlarınızı daha sağlıklı yapar.