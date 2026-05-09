İzmir Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 10 ila 11 derece arasında olacak. Hava genellikle kısmen güneşli olacak. Hafif bir rüzgar hissedilecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek.

10 Mayıs Pazar günü sıcaklık 23 ila 24 derece arasında olacak. Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. 11 Mayıs Pazartesi gününde ise sıcaklık 25 ila 26 dereceye çıkacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 12 Mayıs Salı günü sıcaklık yine 25 ila 26 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor.

Bu güzel havadan yararlanmak için sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Şemsiye veya rüzgar geçirmez ceket almanıza gerek olmayacak. Hava durumu bu şekilde devam edeceği için planlarınızı yaparken tahminleri göz önünde bulundurmalısınız.