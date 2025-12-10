İzmir Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece civarındadır. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Nem oranı %79 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 16.7 km/saat olarak tahmin edilmekte. Bugün gün doğumu saati 08:19. Gün batımı saati ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 3 ile 10 derece arasında olacak. 12 Aralık 2025 Cuma günü ise hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genel olarak açık ve güneşli görünmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont veya ceket giymek uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de mümkündür. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemli. Nemli ortamlardan uzak durmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek gün ışığından faydalanabilirsiniz.