İzmir Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

10 Ocak 2026 Cumartesi, İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 16 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yakın olacak. Hafif yağmur bu saatlerde etkili olacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı hava, bu saatlerde de devam edecek. Akşam ve geceleri sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Yine hafif yağış bekleniyor.

Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı 17 ile 25 kilometre/saat arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %71 ile %77 arasında seyredecek.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 11 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık 8 ile 13 derece aralığında bekleniyor. Orta şiddette yağışlar görülecek. 12 Ocak 2026 Pazartesi, daha soğuk bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Kapalı hava koşulları hakim olacak.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarı çıkarken mutlaka şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havada kalın kıyafetler giymek öneriliyor. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgardan korunabileceğiniz yerlerde vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korur ve günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.