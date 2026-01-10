HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 16 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esecek ve hızı 17 ile 25 kilometre/saat arasında olacak. Nem oranı ise %71 ile %77 arasında seyredecek. İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi planlanıyor. Dışarı çıkarken yağmurluk ve kalın giysiler almak önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

10 Ocak 2026 Cumartesi, İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 16 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yakın olacak. Hafif yağmur bu saatlerde etkili olacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı hava, bu saatlerde de devam edecek. Akşam ve geceleri sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Yine hafif yağış bekleniyor.

Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı 17 ile 25 kilometre/saat arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %71 ile %77 arasında seyredecek.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 11 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık 8 ile 13 derece aralığında bekleniyor. Orta şiddette yağışlar görülecek. 12 Ocak 2026 Pazartesi, daha soğuk bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Kapalı hava koşulları hakim olacak.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarı çıkarken mutlaka şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havada kalın kıyafetler giymek öneriliyor. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgardan korunabileceğiniz yerlerde vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korur ve günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Makas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybettiMakas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybetti
Ankara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybettiAnkara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.