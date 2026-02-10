HABER

İzmir Hava Durumu! 10 Şubat Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 10 Şubat 2026 Salı günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgarın hızı ise 8.7 km/saat civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 11 ve 12 Şubat'ta sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında olacak. Su geçirmez mont veya şemsiye kullanmak, soğuk havadan korunmak için önem taşıyor.

Seray Yalçın

İzmir'de 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 8.7 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 18:43 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 9 ile 17 derece arasında olacak. Yağmurlu hava etkisini sürdürecek. 12 Şubat Perşembe günü de hava sıcaklıkları 9 ile 17 derece arasında değişim gösterecek. Yağmurlu hava bu gün de devam edecek.

Bu dönemde yağmurlu ve serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Soğuk havaya karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak tutan giysiler tercih etmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmakta yarar vardır. Bu sayede İzmir'deki yağmurlu ve serin hava koşullarına karşı daha iyi hazırlanabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

