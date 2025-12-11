İzmir Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe, İzmir'de hava kısmen güneşli. Hava serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında. Rüzgar hızı 10.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:18. Gün batımı ise 17:51 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Aralık Cuma günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. 13 Aralık Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. 14 Aralık Pazar günü ise açık ve güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 Aralık'ta 4 ile 12 derece arasında. 13 Aralık'ta bu değer 2 ile 11 dereceye düşecek. 14 Aralık'ta sıcaklık 3 ile 11 derece arasında seyreder.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava serin kalmaya devam edecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Yanınızda bir mont veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak size yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinerek günün tadını çıkarmanız daha kolay hale gelir.