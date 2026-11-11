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İzmir Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu, 11 Kasım'da sıcaklıkla birlikte keyifli etkiler sunuyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında gelişiyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17-19 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafta sonu için hava sıcaklıkları 18-21 derece arasında değişiklik gösterebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için kalın giyinmek, yağışlı havalarda şemsiye bulundurmak önemlidir. İzmir hava durumu hakkında güncel bilgilere ulaşmak, etkinlik planlamak için faydalı olacaktır.

İzmir Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir'de hava durumu keyifli. Bugün, 11 Kasım Çarşamba 2026’da, sıcaklık 20 derece civarında. Hava genel olarak açık. Hafif bir rüzgar esiyor. Bu güzel Ege şehrinde güneşin sıcak ışınlarından faydalanmak mümkün. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hava değişebilir. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık 17 - 19 derece arasında düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların kalın giyinmesi faydalıdır. İzmir hava durumu, bugünkü güneşli gün ile sakin bir atmosfer sunuyor.

Önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir hava durumu var. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları 18 - 21 derece arasında değişecek. Bazı günler hafif yağışlı koşullar yaşanabilir. Cumartesi günü hava durumu, İzmir halkı için önemli bir dönüm noktasıdır. Piknik planı olanların ya da dışarıda etkinlik yapmayı düşünenlerin, hava durumunu takip etmesi faydalıdır. Plan yaparken olası yağışları hesaba katmak önemlidir.

Havanın değişken olduğunu unutmamalıyız. Dışarı çıkmadan önce hazırlık yapmakta yarar var. Bu günlerde çantalarınızda şemsiye bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı koruyucu olur. Dışarıda geçireceğiniz süreye göre kıyafetlerinizi seçmek de önemlidir. Gün içerisinde sıcaklık farklarını göz önünde bulundurarak, kat kat giyinmek rahat olmanın bir yoludur.

Bugünkü hava durumu İzmir için hoş. Ancak yaklaşan günlerdeki olası değişiklikler için dikkatli olmakta fayda var. Hava durumu hakkında bilgi almak, bu güzel Ege şehrinde yaşamanın tadını artırır. Güncel İzmir hava durumu tahminlerini kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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