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İzmir Hava Durumu! 12 Haziran Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Haziran Cuma günü hava durumu, güneşli ve 28 derece sıcaklık ile açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sağlıyor. Hava nem oranı %40 civarındayken, rüzgar hafif esiyor. Takip eden günlerde, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde sıcaklık 23-24 derece arasında değişiyor. Açık havada piknik ve deniz keyfi planlamak isteyenlerin, güncel hava durumunu kontrol etmeleri önemli. 15 Haziran'da yine güneşli bir hava bekleniyor.

İzmir Hava Durumu! 12 Haziran Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İzmir'de, 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 28 derece. Gece ise 17 ile 18 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. Nem oranı %40 civarında. Rüzgar saatte 3 ile 4 kilometre arasında esiyor. Bu da açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İzmir'de keyifli geçecek. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık yine 23 ile 24 derece olacak. Hava bu gün de genellikle güneşli. 15 Haziran Pazartesi ise hava sıcaklığı 26 ile 27 derece olacak. Hava tamamen güneşli.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Özellikle 12 Haziran Cuma günü, güneşli hava ve 28 derece sıcaklık, denize girme veya piknik yapmak için ideal koşul sunuyor. 13 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelerde yağış beklendiğinden, etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmelisiniz. 14 ve 15 Haziran günleri ise güneşli havayla açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

İzmir'de 12 Haziran Cuma günü başlayarak birkaç gün boyunca hava durumu güzel olacak. Fırsatları değerlendirerek etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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